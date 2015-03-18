اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن إفرازات الانتخابات الصهيونية تعكس الطبيعة العدوانية للناخب الصهيوني وتبطل كل دعوات التسوية والتفاوض التي لا يريد منها العدو إلا كسب الوقت لتمرير مخططاته في التهويد والاستيطان .

وقالت لجان المقاومة لا فرق بين الأحزاب الصهيونية في العداء لشعبنا الفلسطيني وأن شعبنا الفلسطيني لم يراهن أبدا على تلك الانتخابات وإفرازاتها سواء كانت يمنية أو يسارية فجميع البرامج الحزبية الصهيونية قائمة على أساس واحد هو استمرار اغتصاب الأرض الفلسطينية وتدنيس المقدسات .

وأضافت لجان المقاومة أن خيار شعبنا الأنجع في التعامل مع العدو الصهيوني هو المقاومة المسلحة والتي أوجعت العدو وأربكت حساباته وشكلت رادعا لكل ما يفكر به من حماقات ضد شعبنا وقضيتنا .

وطالبت لجان المقاومة بضرورة تعزيز الوحدة الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني بعد أن أصبح البرنامج السياسي العدواني للحكومة الصهيونية القادمة واضح المعالم