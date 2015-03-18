شركات « الحج والعمرة » بغزة تدعو السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح

طالبت جمعية « أصحاب شركات الحج والعمرة »، في قطاع غزة، السلطات المصرية، بفتح معبر رفح البري، لسفر معتمري القطاع.

وقال عوض أبو مذكور، رئيس الجمعية في مؤتمر صحفي، عقده في مدينة غزة، اليوم الأربعاء، إن « تأخر موسم العمرة، بسبب إغلاق معبر رفح سبّب خسائر، كبيرة لدى أصحاب الشركات ».

وأضاف : « أصحاب شركات الحج والعمرة جاهزون لتقديم كل ما يلزم من ضمانات لتسيير رحلات العمرة للأراضي الحجازية ».

ودعا أبو مذكور، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى الضغط على السلطات المصرية؛ لفتح معبر رفح، وتمكين مواطني القطاع من أداء مناسك العمرة، أسوة بباقي مسلمي العالم، حسب قوله.

كما طالب الرئيس محمود عباس إلى التدخل لدى السلطات المصرية بهدف حثها على فتح المعبر، و« إنقاذ موسم العمرة ».