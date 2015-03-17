الليكود يفوز بفارق مقعد واحد على العمل ونتنياهو يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة

بينت نتائج التصويت، للعينة التلفزيونية لكل من القناة الثانية والقناة العاشرة، تفوقاً ملحوظاً لحزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، ومنحت عينات الناخبين، التي حصلت عليها القناتان، نتنياهو أولوية في تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.



وتشير النتائج المذكورة إلى حصول نتنياهو على 28 مقعداً(وفق القناة الثانية) و27 مقعداً (وفقاً للقناة العاشرة) مع تفوق كبير لأحزاب اليمين، وهو ما سيمكن نتنياهو، في حال تأكيد هذه النتائج، من تشكيل حكومة تتمتع بتأييد 64 عضواً. وكان نتنياهو وعد بأنه سيسعى إلى تشكيل حكومة يمين متطرفة بالاعتماد على ائتلاف مكون من أحزاب اليمين وفي مقدمتها حزب « البيت اليهودي » بقيادة، نفتالي بنيت، الذي حصل على 8 مقاعد وحزب « كولانو »، بقيادة، موشيه كاحلون، الذي حصل على 9 مقاعد، وحزب « يسرائيل بيتينو » بقيادة ليبرمان الذي حصل على 5 مقاعد، حسب العينات المذكورة. كما يتمتع نتنياهو في هذا الائتلاف بتأييد حزبي الحريديم، وهما « شاس » و« يهدوت هتوراة »، اللذان حصلا حسب العينة التلفزيونية على 13 مقعداً.



في المقابل بمقدور نتنياهو أن يشكل حكومة وحدة وطنية مع المعسكر الصهيوني بقيادة، يتسحاق هرتسوغ، عبر الائتلاف مع هذا الأخير، الذي تشير عينات الناخبين إلى حصوله على 27 مقعداً ومع حزب « كولانو » بقيادة، موشيه كاحلون، و« البيت اليهودي » (8 مقاعد) وحزبي « شاس » و« يهدوت هتوراة »، وهو ما سيمكن نتنياهو في هذه الحالة من الحصول على ائتلاف واسع يعتمد على تأييد أكثر من 70 عضو كنيست.



في المقابل فإن نتائج العينة التلفزيونية تشير إلى عدم مقدرة هرتسوغ على تشكيل ائتلاف حكومي مستقر، بدون دعم القائمة المشتركة للأحزاب العربية. إذ أن هرتسوغ وبالتحالف مع حزب « ميرتس » الذي حصل على 5 مقاعد ومع حزب موشيه كاحلون يصل إلى 41 مقعداً وسيكون بحاجة إلى أصوات الحريديم معاً، وهي 13 مقعداً، وعندها يصل إلى 54 مقعداً لا غير. ويأتي ذلك بسبب رفض أحزاب « الحريديم » المشاركة في حكومة مع حزب « ييش عتيد » بقيادة يئير لبيد.