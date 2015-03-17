دحلان: من يتخيل انه يمكن له سحق غزة لا يدرك التحولات في المنطقة

قال محمد دحلان النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي المفصول من حركة فتح، ان الاوضاع في قطاع غزة وصلت الى مستوى خطير وغير مسبوق بما يشكل فعلا مساسا حقيقيا في البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للقطاع.

ودعا دحلان حماس وفتح للتحرك بسرعة لانهاء خلافاتهم واستعادة اللحمة الفلسطينية لانقاذ غزة التي شكلت خزان الوطنية الفلسطينية ومنبع الثورة والمقاومة.

وقال: « لا يمكن ان نسمح بان تتحول غزة الى اشلاء بفعل اوهام لدى البعض بانه يمكن استثناء المكونات السياسية والمجتمعية لقطاع غزة بغض النظر عن التوجهات الفكرية المختلفة فيه ».

وأضاف « من يتخيل انه يمكن سحق غزة وتدمير المشروع الوطني لاقامة الدولة الفلسطينية لا يدرك التحولات الحادثة في المنطقة على كافة الصعد ».

وأكد دحلان انه يبذل جهودا جبارة للتخفيف ومساعدة سكان القطاع على كافة السبل دون أي اجندات سياسية او شخصية، وقال: « الحديث يدور عن 2 مليون فلسطيني دفعوا اثمانا باهظة طوال مراحل الكفاح الفلسطيني بلا استثناء ».

وقال: « على الجميع ان يدرك بان ما يحدث الان في القطاع بناءا على كافة التقارير المحلية والدولية لا يطاق ولا يمكن له ان يستمر وان على الجميع بذل جهود جبارة بما فيها انهاء الانقسام والمصالحة وذلك في ظل التهديدات المتواصلة من معسكري اليمين واليسار ضد غزة والضفة والتي برزت بوضوح لم يسبق له مثيل خلال الحملة الانتخابية الاسرائيلية ».