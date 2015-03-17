أمريكا تحذف إيران و« حزب الله » من قائمة التهديدات الإرهابية

استبعد تقرير التقييم الأمني السنوي، الذي قدمه إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، مدير جهاز الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، إيران و« حزب الله » اللبناني من قائمة التهديدات الإرهابية لمصالح الولايات المتحدة، على الرغم من إدراج كل منهما باعتبارهما مصدر تهديد في تقارير سنوات سابقة.

وأشارت النسخة غير السرية من التقرير، الذي أصدره كلابر في 26 فبراير/ شباط الماضي، بعنوان « تقييم التهديدات حول العالم لأجهزة الاستخبارات الأمريكية »، إلى جهود إيران في محاربة المتطرفين السنة، ومن بين هؤلاء مقاتلي « داعش »، الذين لا يزالون يشكلون أبرز تهديد إرهابي على المصالح الأمريكية في العالم.

وفيما يتعلق بإيران، فقد ذكرها التقرير باعتبارها مصدر تهديد سيبراني (إلكتروني)، وإقليمي للولايات المتحدة بسبب دعمها لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

وأشار التقرير إلى مساعدة طهران في منع « داعش من الحصول على مساحات واسعة من الأراضي الإضافية » في العراق. وأضاف أن الجمهورية الإسلامية لديها « نوايا لكبح الطائفية، وبناء شركاء متجاوبين، وتخفيف وطأة التوترات مع المملكة العربية السعودية ».