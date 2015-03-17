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الاحتلال ينفذ مناورات عسكرية في جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 07:00 - 17 مارس 2015
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نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مناورات عسكرية في معسكر صانور المخلى من جيش الاحتلال، وإحتجزت مواطنا مدينة جنين، والعديد من المواطنين على حاجز عسكري نصبته على مدخل بلدة يعبد بمحافظة جنين.

 

وذكرت مصادر أمنيه ، أن قوات الاحتلال نفذت مناورات عسكرية وتدريبات داخل معسكر صانور المخلى حتى ساعات صباح اليوم، وإحتجزت المواطن سفيان محمد العذرا لساعات بعد اقتحامها حي السويطات ومحيط قرية حداد السياحية في مدينة جنين، وأخلي سبيله لاحقا.

 

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بلدة يعبد وإحتجزت المواطنين وأعاقت تحركاتهم بعد إستجوابهم والتدقيق في هوياتهم وتفتيش مركباتهم.

 

 

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