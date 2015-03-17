الأسد يرد على دعوة كيري للحوار في سوريا

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد الاثنين تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاخيرة أنه « ينتظر الافعال » بعد التصريحات.

وقال الأسد، بحسب ما أوردت وكالة الانباء الرسمية « سانا »، ردا على سؤال للتلفزيون الإيراني حول إقرار كيري بوجوب الحوار مع الأسد، « ما زلنا نستمع لتصريحات، وعلينا أن ننتظر الأفعال وعندها نقرر ».

وما تزال تصريحات كيري تثير ردود فعل متباينة، حيث أعلن رئيس الائتلاف السوري خالد خوجة أن تنحي الأسد ليس شرطا مسبقا للمفاوضات مع النظام على حل سياسي للأزمة في سوريا، لكن خوجة نفى ما نسب إليه لاحقا وأوضح في بيان أن تصريحاته تم تحريفها.

وبعد الاعتراض البريطاني على تصريحات كيري، نددت تركيا الاثنين بتصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي اعتبر أنه على واشنطن أن تتفاوض مع الرئيس السوري بشار الأسد لإنهاء النزاع في سوريا.