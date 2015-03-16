حماس: تصريحات نتنياهو دليل أكذوبة السلام

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية « حماس »، أن تصريحات رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو أنه « لا انسحاب ولا قدس ولا دولة، دليل على كذب ادعاءات الاحتلال بالسلام ».



وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريح مقتضب مساء الإثنين، إن « استمرار المفاوضات مع الاحتلال، نوع من العبث واللهث خلف السراب ».



وكان نتنياهو قال اليوم، إنه « لن تقام دولة فلسطينية » ما دام رئيساً لوزراء « دولة » الاحتلال الصهيوني.



ورداً على سؤال من موقع ان.آر.جي الإخباري الصهيوني، إن كانت الدولة الفلسطينية لن تقام إذا ظل رئيساً للوزراء؛ قال نتنياهو: « فعلاً ».



ويبدو أن تصريحاته تهدف إلى حشد دعم الجناح اليميني عشية الانتخابات الصهيونية.



وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب « ليكود » الذي ينتمي إليه نتنياهو يتخلف عن ائتلاف الاتحاد الصهيوني المنتمي إلى يسار الوسط.