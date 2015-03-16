فيديو: إبراهيموفيتش يخرج عن طوره ويشتم فرنسا والتحكيم

طلب باتريك كانير وزير الرياضة الفرنسي من زلاتان إبراهيموفيتش بالتقدم بالاعتذار بعدما وجه المهاجم السويدي ألفاظا مسيئة عقب خسارة باريس سان جيرمان 3-2 أمام بوردو بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الأحد.

ونقلت محطمة كانال بلوس التلفزيونية عن إبراهيموفيتش قوله أثناء خروجه من الملعب غاضبا « على مدار 15 عاما لم أشاهد حكما (جيدا) في هذه البلاد (...) هذه البلاد لا تستحق وجود باريس سان جيرمان فيها. »

وكتب كانير في حسابه بموقع تويتر « إحباط إبراهيموفيتش لا يبرر تعليقاته نحو الحكم والدولة التي تستضيفه. يجب أن يتقدم بالاعتذار. »

وسجل إبراهيموفيتش هدفين في المباراة التي انتهت بخسارة سان جيرمان وبعد أربعة أيام من طرده أمام تشيلسي في اياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وتعادل سان جيرمان بعشرة لاعبين 2-2 مع مضيفه تشيلسي لكنه تأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال بسبب قاعدة احتساب الأهداف خارج الأرض بعدما انتهى لقاء الذهاب في باريس بنتيجة 1-1.