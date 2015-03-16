أوروبا تخطط للقيام بمهمة عسكرية لحفظ السلام في ليبيا

تستعد ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز التزامهم في ليبيا من خلال مهمة محتملة لحفظ السلام.

ومن المقرر أن يتم العمل خلال الأسابيع القادمة على خطط للقيام بمهمة أوروبية جديدة ربما تكون عسكرية هناك.

وجاء في قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الصادر اليوم الاثنين: “بمجرد التوصل لاتفاق بشأن حكومة الوحدة الوطنية وتدابير السلامة، سيكون الاتحاد الأوروبي مستعدا لدعم ليبيا بشكل إضافي".

يذكر أن مسلحون ليبيون وقوات الجيش الوطني يتنازعون على السلطة في ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011.

يشار إلى أن مقر الحكومة الليبية المعترف به حاليا يقع في طبرق شرقي ليبيا، بينما تقع الحكومة الإسلامية المعارضة في طرابلس.

وسحب الكثير من الدول دبلوماسييها من ليبيا بسبب تردي الأوضاع هناك.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتشاورون خلال لقائهم اليوم حول فكرة بعثة السلام الأوروبية من أجل ليبيا.

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في وقت سابق اليوم في بداية المشاورات عن تفاؤله الحذر بشأن إمكانية أن تسفر المفاوضات الجارية عن نتيجة.

وقال في مستهل المشاورات: “نحمد الله أنه لم يتم قطع المشاورات التي بدأها الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي حتى الآن وأنه تتم مواصلتها”.

وأضاف: “هناك في هذا الصدد بصيص من الأمل أن ينجح الممثل الخاص في الجمع بين الأطراف المختلفة والمجموعات المتنازعة مع بعضها من أجل التوصل لطريق سياسي مشترك يحول دون انقسام ليبيا واستمرار العنف”.