« الشجاعية » .. حكاية فريق خرج من تحت الركام ليتصدر الدوري

حرب ضروس شنها المحتل الغاصب على شعبنا المحاصر دمر فيها الحجر والبشر، وكان للشجاعية نصيب كبيرا من هذا الدمار.

استيقظ سكان غزة فجر الأحد الموافق 20/7/2014م علي مجزرة دموية بحي الشجاعية شرق غزة، قصف عشوائي دون سابق إنذار استهدف منازل المدنيين الامنين في بيوتهم، مما أجبرهم على تركها خشية سقوطها فوق رؤوسهم ليلاحقهم القصف في شوارع وأزقة الحي.





وأسفرت تلك المجزرة على سقوط أكثر من 100 شهيد جلهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى مئات الجرحى.

ورغم تلك المجزرة بحي الشجاعية، إلى ان الحي بقي في دائرة الاستهداف الصهيوني طيلة فترة العدوان، لينتج عن ذلك مأساة ألمت بالحي يصعب على العاقل تصورها « حياة شبه معدومة ».

أثار العدوان على الحي باتت جلية، منازل مدمرة وعائلات مسحت عن الوجود وشهداء وجرحى في كل بيت .





الشجاعية ترفع راية التحدي

وبعد نهاية العدوان بفترة وجيزة، أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن عودة النشاط الكروي في قطاع غزة، واستئناف بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم

البطولة التي يحلم أبناء « المنطار » بها كل موسم « ستنطلق »، ورغم كل ما ألم بهذا الحي من جراح ومأسي إلا أنه رفع راية التحدي وقرر النهوض من بين الركام لخوض المنافسة.





وبدأ الشجاعية رحلة الاستعداد للدوري تحت قيادة المدير الفني نعيم السويركي ، ونخبة من اللاعبين المميزين ، ومن خلفهم جمهور عريض.

بداية المنافسة

وكانت بداية الفريق في بطولة الدوري سيئة حيث تلقى تعادل وهزيمة مفاجئة على يد خدمات رفح واتحاد خانيونس، أنبئت بواقع مؤلم سيعيشه الفريق في الموسم الحالي.

لكن أبناء المنطار نجحو في استعادت الثقة ، وعادو إلى سكة الانتصارات والنتائج الإيجابية ، ليصلو إلى قمة الدوري عن جدارة واستحقاق.

أرقام وإحصائيات





لعب الشجاعية 13 مباراة في الدوري حق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 وهزم في مباراتين، ليحصد 27 نقطة في صدارة الترتيب.

وتمكن الشجاعية من تسجيل 21 هدفا، بينما اهتزت شباكه 15 مرة، ويتصدر قائمة هدافي الفريق اللاعبين علاء عطية ويسار الصباحين مناصفة برصيد 7 أهداف لكل لاعب.

ويمتلك الفريق العديد من النجوم الرياضية على رأسهم هدافي الفريق يسار الصباحين وعلاء عطية، بالإضافة للاعب حسام وادي العائد للفريق من شباب الخليل وحربي السويركي العائد من الهلال وفرج وخليل جندية العائدين من غزة الرياضي والتعاقد مع المدافع المتميز خيري مهدي من الهلال.

جمهور عريض

ولعل أحد أهم أسباب تصدر الفريق لبطولة الدوري امتلاكه لقاعدة جماهيرية كبيرة تزحف خلف الفريق أينما حل وارتحل، فروح الجماهير ومؤازرتها للفريق في مشوار البطولة أعطى للاعبين حافزا قويا لتقديم ذلك الأداء الذي أدى لتصدر الفريق بطولة الدوري.





ولعل أهم سبب لتصدر الشجاعية لبطولة الدوري هو الإصرار والعزيمة التي يتحلى بها أهل حي الشجاعية ، ورغبتهم في إثبات قدرتهم على النهوض بعد كل ما ألم بهم من جراح في الحرب الأخيرة على غزة.

صور منوعة ...































