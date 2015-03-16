ياسر صالح لـ« مراسلنا »: الاحتلال يستخدم الأسرى ورقة ضغط انتخابية

قال ياسر صالح المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس اليوم الاثنين , ان الاحتلال يتخذ من الأسرى خلال هذه الأيام ورقة ضغط انتخابية من خلال شن حملة مضايقات واعتداءات وتنقلات ومنع للزيارات وغيرها , بهدف كسر إرادة الأسرى .

وقال صالح خلال حديث خاص ل« فلسطين اليوم » ان الحديث عن منع الاحتلال لزيارات ذوي أسرى الجهاد الإسلامي , في سجن نفحة يأتي ضمن سياسة التفرد بالأسرى , وهناك اتصالات مع لاسرى للتأكد من المعلومات التي وردت .

وبين صالح ان الأسير حمزة سلامة أبو صوان (21 عامًا) من غزة، هو من قام بضرب الضابط الإسرائيلي في سجن « ريمون » , ولكن الاحتلال منع زيارة أهالي أسرى الجهاد بسجن نفحة , دون أي مبرر , معتبراً سياسة الاحتلال تهدف لكسر معنويات الاسرى والاستفراد بكل فصيل على حدا , فمن اسرى الجهاد لفتح لحماس ..

وقال صالح انه بالرغم من وجود اتفاقات بين قيادات الفصائل في السجون ومصلحة سجون الاحتلال , الا انه ينقض الاتفاقيات في سجون أخرى بفرض عقوبات أخرى على باقي الفصائل, بهدف كسر إرادة الفصيل الذي تم الاتفاق معه والاستفراد به تارة وبباقي الفصائل تارة أخرى.

وطالب صالح الأسرى بإفشال مخططات الاحتلال الساعي لكسر إرادتهم , والوقوف متحدين , كون ان الاحتلال يتخذ معهم سياسة العصا والجزرة,في تطبيق الاتفاقيات .

وطالب الجهات الراعية للأسرى بضرورة الوقوف الي جانب الأسرى , وعدم تركهم وحدهم في المعركة مع الاحتلال مستفرداً به.