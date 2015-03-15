دون وقود محطة الكهرباء: 600 شاحنة محملة بمحروقات ومواد بناء لغزة

قالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة، إن معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب شرق مدينة رفح، جنوب شرق القطاع فُتِح صباح اليوم الأحد، لإدخال600 شاحنة محملة ببضائع ومواد إنشائية.

وأكد رئيس اللجنة رائد فتوح 'أن الشاحنات محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات من ضمنها 126شاحنة محملة بمواد إنشائية للمشاريع الدولية و150شاحنة محملة بالحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية، وضخ كميات من المحروقات'.

دون الإشارة لإدخال سولار صناعي لمحطة توليد الكهرباء.

يشار إلى أن 'كرم أبو سالم' هو المعبر التجاري الوحيد في غزة، لإدخال البضائع والمساعدات والوقود لأهالي القطاع.ؤ

قالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة، إن معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب شرق مدينة رفح، جنوب شرق القطاع فُتِح صباح اليوم الأحد، لإدخال600 شاحنة محملة ببضائع ومواد إنشائية.

وأكد رئيس اللجنة رائد فتوح 'أن الشاحنات محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات من ضمنها 126شاحنة محملة بمواد إنشائية للمشاريع الدولية و150شاحنة محملة بالحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية، وضخ كميات من المحروقات'.

دون الإشارة لإدخال سولار صناعي لمحطة توليد الكهرباء.

يشار إلى أن 'كرم أبو سالم' هو المعبر التجاري الوحيد في غزة، لإدخال البضائع والمساعدات والوقود لأهالي القطاع.