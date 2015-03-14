الارتباط العسكري يؤمن الافراج عن 6 أطفال وشاب في جنين

تمكن الارتباط العسكري الفلسطيني في محافظتي جنين وطوباس، مساء اليوم السبت، من تأمين الإفراج عن 6 أطفال وشاب من بلدة العرقة غرب جنين، كانت قوات الاحتلال اعتقلتهم بالقرب من جدار الفصل العنصري.

وقال الارتباط العسكري، في بيان صحفي، "إن المفرج عنهم هم: عروة محمد سليم حماد (17 عاما)، وطارق محمد حسين واكد (16 عاما)، وبهاء بسام عبد الرحمن يحيى (17 عاما)، وكتيبة إياد خليل حماد (17 عاما)، وأحمد عدنان طلال صالح (17 عاما)، ومحمد أحمد حسن زيد (13 عاما)، وأحمد كامل إبراهيم يحيى (35 عاما).

وأكد مدير مكتب الارتباط العسكري في محافظتي جنين وطوباس المقدم مجاهد أبو دية، جاهزية الارتباط لتقديم الحماية والدعم لجميع المواطنين خاصة الأطفال منهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس للأجهزة الأمنية لتوفير الأمن والأمان والحماية لجميع أبناء شعبنا، ولتعليمات قائد الارتباط العسكري اللواء الركن جهاد جيوسي.

وأهاب أبو دية بكافة المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي اعتقالات بحق المواطنين، لا سيما الأطفال ليتسنى تأمين الإفراج عنهم.