سان جيرمان يلجأ لحل مجنون لضم دي ماريا

يدرس فريق باريس سان جيرمان، وصيف الدوري الفرنسي الحالي لكرة القدم، بشتى الطرق لإتمام صفقة التعاقد مع الجناح الأرجنتيني الدولي آنخيل دي ماريا، لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي، في موسم الانتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة « إكسبريس » الإنجليزية إلى أن إدارة النادي الباريسي اقترحت إجراء صفقة تبادلية بعرض أربعة لاعبين مقابل ضم آنخيل دي ماريا، وذلك لإغراء نادي مانشستر يونايتد بقبول هذا العرض المغري.

ولفتت إلى أن الجناح الأرجنتيني انخفض مستواه بشدة في الفترة الأخيرة، ولم يقدم المستوى المأمول منه كأغلى صفقة في تاريخ « البريميير ليج »، حيث انضم مطلع الموسم الجاري من ريال مدريد مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

كما رددت تقارير صحفية أخرى أنباء تشير إلى أن نادي برشلونة،متصدر الدوري الإسباني، يفكر أيضاً في صفقة تبادلية بترك جناحه بيدرو رودريجيز، وذلك في ظل تراجع أداء اللاعب بقميص « المانيو » والبطاقة الحمراء التي نالها في مباراة آرسنال التي انتهت بخسارة الشياطين الحمر 1-2 وخروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي.