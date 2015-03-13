في مصر.. كيري بــ« الخطأ »: لا بد أن نسعى جميعًا لمستقبل « إسرائيل »

أدلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بكلمة من شرم الشيخ، اليوم الجمعة، مؤكدًا أن إدارة واشنطن ستساند مصر حكومة وشعبًا، وأخطأ كيري ذاكرًا « إسرائيل » في معرض حديثه عن الإصلاحات المصرية، قائلًا « لابد أن نسعى جميعًا لأجل مستقبل إسرائيل ».

وأضاف كيري خلال لقائه في شرم الشيخ مع أعضاء الغرفة الأميركية، قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الاقتصادي، في حضور ممثلين من الجانبين المصري والأميركي أن « الرسالة الأساسية التي يحملها من الإدارة الأميركية لمصر هي أن الحكومة الأمريكية ستساند التحركات الإصلاحية الجديدة في مصر، وتشجع وتحث وتدعم الشركات الأميركية على الاستثمار في مصر ».

وأكد أن واقع علاقات واشنطن بالقاهرة بعيدة كل البعد عما تثيره بعض « الصحف الصفراء »، فهي علاقات إيجابية وصحية.