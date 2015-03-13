11 قناة على يوتيوب لتعلّم اللغة الإنجليزية

يمكن الاستفادة من موقع « يوتيوب » بالكثير من مجالات الحياة، فإلى جانب المقاطع الترفيهية الموجودة، يمكن الاستفادة منه لتعلم أي شيء يرغب به المستخدم بفضل القنوات المتخصصة المتوفرة.

ويمكن للراغبين بتعلم اللغة الإنجليزية الاستفادة من مجموعة قنوات مثل LearnEnglish من المركز الثقافي البريطاني British Council، يمكن أيضاً الاستعانة بـ Anglo-Link الإنجليزية التي توفر دروس قصيرة لتعليم مفردات جديدة وتحسين الاستماع.

قناة JenniferESL تقدم دروس بطريقة ممتعة جداً موجهة للمبتدئين أولاً، وتعتمد على التأثيرات والألوان بشكل كبير لتجعل تجربة التعليم جميلة، كما يُمكن الاستعانة بقنوات Rachel’s English، EnglishLessons4U، Learn English with Let’s Talk أو ESL and Popular Culture.

قناة KidsTV123 تركز على تعليم اللغة الإنجليزية للأطفال من خلال دروس تفاعلية، أما قناة Learn English Conversation فهي تقدم دروس لتقوية المحادثة للمبتدئين أيضاً.

أخيراً قناة Learn English with Steve Ford التي توفر مجموعة كبيرة من المقاطع مع دروس تحضيرية لشهادة التوفل Tofel، أو قناة ESLbasics التي تهتم بتقديم كلمات جديدة، نصائح لتحسين النطق والطريقة الأمثل للقراءة.