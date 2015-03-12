غداً.. عباس في مصر بدعوة من السيسي

أعلن السفير الفلسطيني في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي مساء الخميس عن زيارة الرئيس محمود عباس إلى جمهورية مصر العربية بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في مؤتمر دعم التنمية الاقتصادية المصري بعنوان (مصر المستقبل).

وقال السفير الشوبكي: « إن الرئيس عباس سيصل يوم غد الجمعة إلى منتجع شرم الشيخ للمشاركة بشكل شخصي في المؤتمر الذي سيبدأ أعماله بعد ظهر يوم غد الجمعة بمشاركة أكثر من٩٠ دولة عربية وأجنبية و٢٥ منظمة إقليمية ودولية ».

وأشار الشوبكي إلى أن عدد من المسؤولين سيرافقون الرئيس عباس خلال الزيارة، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين.

وقال الشوبكي: إن القيادة الفلسطينية مهتمة دائما بالدعم المصري في كافة المجالات، وانعقاد هذا المؤتمر في هذا الوقت هو خطوة مهمة في طريق التقدم الاقتصادي المصري.