هرتسوغ مهاجماً نتانياهو.. يظهر ذعراً شديداً مؤخراً

تطرق رئيس « المعسكر الصهيوني » يتسحاق هرتسوغ، صباح اليوم الخميس، لأمر الارتفاع الملحوظ له في الاستطلاعات الأخيرة التي تم نشرها قبيل الانتخابات التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

وقال هرتسوغ، لإذاعة الجيش، انه « من أجل ان أستطيع تشكيل حكومة فأنا أحتاج لأن يعطيني الجمهور تفويضاً قوياً وجدياً ».

وأضاف: « في وضعنا هذا من الطبيعي اننا نتخوف مع أي خطأ ممكن ان نفعله، ليس مسموحاً لنا ان نتباهى بأنفسنا، ما زال هناك أياماً وليالي طويلة وأمور يمكن أن تحدث، أنا أركز على هدفي وأثق تماماً بقدرتي على أخذ الحكم وتغيير وجه الدولة ».

وفيما يتعلق باحتمال تشكيله الحكومة؛ أوضح هرتسوغ « أنا أتحدث مع العديد من القادة، وأعلم جيداً ان الأمور تتحدث قبل الانتخابات وليس بعد الانتخابات، أثق انه بمقدوري إقامة حكومة جيدة ».

كما انتقد هرتسوغ نتنياهو « عليّ ان أقول انه في الأيام الأخيرة نتنياهو يظهر ذعر شديد وعاد لخطابات الجبن والتهديدات، الجمهور يريد تغيير ».