مصر... 4 تفجيرات في 3 محافظات

هزت 4 تفجيرات 3 محافظات مصرية في وقت متأخر من ليل الاربعاء الخميس وأسفرت عن وقوع اصابات ومقتل مسلح اثناء محاولته زرع عبوة ناسفة.

في القاهرة، وقبل يومين على موعد استضافتها المؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ يوم الجمعة، انفجرت عبوة ناسفة زرعت بمحيط مقر الحكومة المصرية، ما أسفر عن تحطم واجهة زجاجية لأحد البنوك القريب من المقر، كما انفجرت قنبلة بحي المنيل، غربي القاهرة كانت موضوعة أمام أحد فروع شركات الاتصالات، قرب سينما فاتن حمامة ما أسفر عن تهشم زجاج عدد من السيارات، وفق ما اعلنته مصادر امنية مصرية التي اكدت ان لا اصابات نتيجة هذين التفجيرين.

اما في محافظة المنوفية، فقد اكدت المصادر الامنية المصرية ان مسلحا قتل خلال محاولته وضع قنبلة بجوار محول كهربائي بالقرب من المطاحن بمدينة سرس الليان، حيث انفجرت القنبلة ومزقت جسده لأشلاء، وأوضحت المصادر أن شخصا آخر أصيب بطلق ناري في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة أثناء تمشيط محيط الانفجار، وجرى نقلة لمستشفى سرس الليان مرجحا أن يكون احد معاوني المسلح القتيل الذي حاول زرع القنبلة.

هذا وأصيب ثلاثة من عناصر الشرطة المصرية جراء تفجير عبوة استهدفت سيارتهم بالقرب من قسم شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وقال مدير أمن الدقهلية اللواء سعيد شلبي، في تصريح صحفي: « ان الانفجار أدى إلى انشطار السيارة لجزأين، كما تسبب بتلفيات في عدد من المحلات التجارية القريبة من مبنى القسم وتم فرض سياج أمني حول مكان الحادث، وقام جهاز الحماية المدنية بالتأكد من عدم وجود متفجرات أخرى في محيط المكان ».