غداً: الاحتلال يغلق شوارع في القدس لصالح 'الماراثون' يخدم رواية خبيثة

تبدأ شرطة الاحتلال اعتباراً من اليوم الخميس بإغلاق العديد من الشوارع والطرقات الرئيسية وسط مدينة القدس المحتلة، لصالح 'الماراثون' الرياضي الدولي الذي تنظمه بلدية الاحتلال يوم غد الجمعة لتحقيق جملة أهداف تخدم رواية الاحتلال حول القدس وشوارعها ومعالمها.

ومن المقرر أن يشمل مسار 'الماراثون' الرياضي الشوارع الرئيسية المحاذية لسور القدس التاريخي ماراً بقلب المدينة المقدسة، بمشاركة مئات الرياضيين من العالم ودولة الاحتلال.

وكانت الأوساط الرياضية والوطنية المقدسية التقت قبل أيام للتدارس حول سُبل الردَ على هذا الماراثون، وأكدت بأنه يحمل رسائل تخدم مخطط تهويد المدينة.