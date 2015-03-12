الأولمبي النسوي يخسر بسداسية أمام نظيره الأوزبكي

خسر منتخبنا الأولمبي النسوي لكرة القدم أمام نظيره منتخب أوزبكستان بسداسية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين على استاد البتراء في العاصمة الأردنية عمان، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل.

في حين تمكن المنتخب الأردني مستضيف التصفيات من تحقيق الفوز على نظيره منتخب هونغ كونغ بهدف دون رد، في اللقاء الآخر من المجموعة.

وكان غياب عدد من اللاعبات الأساسيات وفي مقدمتهم ولاء حسين إضافة إلى تلقي اللاعبة نادين عودة البطاقة الحمراء قد أثر على أداء منتخبنا الأولمبي الفلسطيني أمام نظيره الأوزبكي في مباراته الأولى من هذه التصفيات.

يشار إلى أن منتخبنا الأولمبي النسوي سيواجه في الجولة الثانية شقيقه الأردني عند الساعة الرابعة من عصر يوم غدٍ الجمعة.