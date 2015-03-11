ليبرمان يهدد بالرد عسكرياً على بيان الخارجية الفلسطينية

حذر أفيغدور ليبرمان زعيم حزب « يسرائيل بيتينو » ووزير الخارجية الإسرائيلي بالرد العسكري على بيان الخارجية الفلسطينية وذلك بعد أن قارنت بين تصريحاته التي يتفوه بها وبين سياسة قطع الرؤوس التي تتبناها داعش.

وكتب ليبرمان على صفحته الخاصة في الفيسبوك: « السلطة الفلسطينية تريد محاسبتي قضائيا أمام محكمة الجنائية الدولية لأنني قلت أنه يجب علينا أن نعمل بكل قوة وحزم ضد أعدائنا وضد من يعمل ضد دولة إسرائيل وجوابي على هذا التوجه سأريه للفلسطينيين ».

كما وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها بأن "تصريحات ليبرمان ستكون احد المواضيع التي ستطرحها السلطة الفلسطينية أمام محكمة لجنائية الدولية في لاهاي