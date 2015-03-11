دعوات للاستعداد لإحياء فعاليات يوم الأسير والانتصار لهم

طالبت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية للوقوف صفاً واحداً مع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات ومعاملة وحشية من قبل دائرة سجون الاحتلال، وتزامناً مع اقتراب يوم الأسير الفلسطيني.

ودعت اللجنة، خلال خيمة أقامتها اليوم أمام مقر المفوض السامي في مدينة غزة، أبناء الشعب الفلسطيني، للخروج عن صمته إزاء ما يتعرض له الأسرى في السجون.

من جهته أوضح أبو خميس دبابش ممثل حركة حماس في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أنّ هذه الفعالية وغيرها جاءت من أجل وضع حد لما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من مضايقات وأوضاع سيئة من قبل دائرة سجون الاحتلال، وتأكيداً على حق الأسرى ووقوف الشعب كاملاً قيادة وشعب خلف هذه القضية.







كما بيّن دبابش أن خيمة الأسرى تأتي ضمن برنامج مُعد مسبقاً مع اقتراب يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من الشهر القادم، موضحاً « لقد تم وضع جدول كامل ليوم الأسير يسبقهُ عدة فعاليات تحضيرية كوقفة أمام مقر الصليب الأحمر وأمام مقر الأمم المتحدة وصولاً إلى مجموعة من الفعاليات التي ستكون متزامنة في العديد من المدن والمناطق الفلسطينية تبدأ من الخامس وحتى الثالث والعشرين من الشهر القادم ».

وفي سياق مشترك أكد نشأت الوحيدي ممثل حركة فتح في لجنة الأسرى والقوى الوطنية أنّ اللجنة تسعى لتفعيل قضية الأسرى بما يتلاءم مع حجم الصمود والتضحية التي يسطرها الأسرى في سجون الاحتلال، كما وتسعى اللجنة على العمل أن تكون قضية الأسرى حاضرة في كل المحافل وعلى كافة الصعد محلياً ودولياً.







وأشار الوحيدي أن قضية الأسرى تلعب دوراً كبيراً في توحيد كافة الأطر والأحزاب الفلسطينية، ويجب أن تبقى قضية إجماع وطني فلسطيني في سبيل نيل الأسرى لحريتهم، كذلك دورها في إنهاء الانقسام البغيض على حد قوله.

وفي رسالته إلى للجماهير الفلسطينية طالب ياسر صالح الأسير المحرر والناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس من الشعب الفلسطيني ومن جميع أحرار العالم أن يهبوا لنجدة الأسرى، داعياً إياهم للخروج في مسيرات عارمة، وفي فعاليات متنوعة لدعم وإسناد الأسرى، لتسهيل الأمر عليهم لتحقيق حقوقهم التي سلبها هذا العدو الصهيوني.







وبدوره دعا مصطفى المسلماني الأسير المحرر المُبعد من الضفة الغربية إلى قطاع غزة المفوض السامي في القطاع إلى الخروج عن صمته في ظل ما تقوم دائرة سجون الاحتلال ضد الأسرى وما يلاقونه من عذابات، وإدانة الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني عامةً وقضية الأسرى بشكل خاص.

كما وناشد المسلماني القيادة الفلسطينية أن تذهب سريعاً للمنظمات الدولية والحقوقية، وإعداد ملفات وتجهيزها ليتسنى لهم إدانة إجرام الاحتلال وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وأسراه.























