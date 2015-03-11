عدد الرجال فى العالم يفوق النساء بـ85 مليون رجل

كشف تقرير هيئة الأمم المتحدة عن تعداد السكان فى عام 2014 عن أن عدد الرجال على الكرة الأرضية يفوق عدد النساء بنحو 85 مليون رجل، رغم أن كل يوم يولد عدد أقل من الذكور عن الإناث بمعدل 105 إلى 100 وفقا للإحصائيات وأن مقاومة الموت بالنسبة للذكور فى كل مرحلة عمرية يعوض هذا الفرق.

وأوضح التقرير أن عدد النساء فى أفريقيا يوازى عدد الرجال منذ الولادة، حيث نجد فى المتوسط 103 ذكور مقابل 100 أنثى، وذلك حتى مرحلة الشباب، حيث يظهر بعد ذلك عدم التوازن بين الجنسين بسبب الإيدز والأوبئة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمتوسط أعمار السيدات فإن المرأة تعيش ثلاث سنوات فقط أكثر من الرجل مقابل سبع سنوات للمرأة الأوروبية.

ولفت التقرير إلى أنه فى مرحلة الشباب هناك العديد من الظواهر الاقتصادية والسياسية التى تعيد رسم الخريطة الجغرافية العالمية للرجال والنساء، وذلك بسبب عملية الهجرة فنجد رجال دول أمريكا اللاتينية يهاجرونها للولايات المتحدة الأمريكية تاركين ورائهم طابور من النساء بمفردهم فى بلادهم. وإبان وصول العديد من العاملين من الرجال إلى دول الخليج العربى مما يؤدى إلى عدم توازن فى الدول التى يعيش فيها المهاجرون والذين يمثلون 80% من تعداد سكانها كما أن الحروب الدينية تصيب الرجال مثل ما يحدث فى سوريا التى يبلغ عدد الوفيات بها 200 ألف منهم 80% من الرجال.

كما ذكر التقرير أن عدد الإناث فى الهند أكثر من الذكور، وفى الصين فإن سياسة الطفل الواحد التى اتبعتها الصين فى 1979 تسببت فى انخفاض المواليد من الإناث أما فى روسيا فإن عدد النساء يفوق عدد الرجال بعد سن الخامسة والستين كما أنها تعيش أكثر من الرجل بنحو 12 عاما هو رقم قياسى عالمى. يذكر أن العالم الهندى « آماريتا سن » الحاصل على جائزة نوبل فى الاقتصاد عام 1990 قد حذر العالم من نقص تعداد النساء بنحو مائة مليون سيدة.