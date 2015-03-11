حمدونة يطالب بالتنسيق الجماعي للتحضير ليوم الأسير

شدد مركز الأسرى للدراسات اليوم الأربعاء, على أهمية التنسيق بين المؤسسات والشخصيات والمنظمات الحقوقية التي تعنى بقضايا الأسرى للتحضير لفعاليات قوية ومتنوعة لإحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني للعام 2015 فى السابع عشر من نيسان المقبل .

وحذر الخبير فى شؤون الأسرى رأفت حمدونة من بعثرة الجهود وزحمة الفعاليات المتناثرة والصغيرة التى تستنزف جهود أهالى الأسرى ، وترهق الصحفيين والمتابعين ، والتركيز على فعاليات منظمة ومركزية ترتقى للمستوى المطلوب ولائق بمناسبة بهذا القدر والقيمة الوطنية .

وطالب بالتعالي على الخلافات الحزبية والقضايا الهامشية والالتفاف حول قضية أكثر وطنية وتوفيقية وليست تفريقية ووحدوية وليست تقسيمية ، بعيداً عن أى مؤثر .

وأشار حمدونة إلى خطورة الظروف المعيشية للأسرى وأوضاعهم داخل السجون على كل الصعد، فى ظل سياسة العزل الانفرادى وعدم انتظام الزيارات ، والاستهتار الطبى ، والاقتحامات الليلية والتفتيشات ، والحرمان من التعليم ،وسوء الطعام والظروف المعيشية .