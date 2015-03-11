فيديو | شالكه يُلقن ريال مدريد درساً لا ينسى ويخرج بشرف

نجا ريال مدريد الاسباني حامل اللقب من فخ شالكه ليبلغ دور الثمانية في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم رغم هزيمته 4-3 على أرضه أمام منافسه الالماني في اياب دور الستة عشر في البطولة الثلاثاء.

وافتتح اللاعب فوكس اولى اهداف المباراة لمصلحة فريق شالكه عند الدقيقة 20 بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لم يستيطع ايكر كاسياس ان يتصدى لها.

وحقق الدولي البرتغالي رونالدو هدف التعادل للفريق الملكي عندما استلم عرضية من توني كروس وسدد كرة راسية داخل شباك شالكه عند الدقيقة 25.

ووضع المهاجم الهولندي كلاس يان هونيلار شالكه في المقدمة مرة اخرى عند اضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 40.

وقبل نهاية الشوط الاول بدقيقة سجل الدون البرتغالي رونالدو هدف التعادل للفريق الملكي عندما استقبل عرضية من كوينتراو وسدد كرة راسية بكل قوة داخل مرمى الازرق الالماني.

واحرز الدولي الفرنسي كريم بنزيمة ثالث اهدف بطل اوروبا عشرة مرات عند الدقيقة 52 عندما قام بمراوغة دفاع شالكه وسدد الكرة بكل هدوء داخل الشباك.

وفي الدقيقة 57 سجل لاعب فريق شالكه ليروي سان هدف التعادل للضيوف من تسديدة لا تصد ولا ترد من خارج المنطقة.

واشعل المهاجم الالماني هونتيلار المباراة عندما سجل الهدف الرابع من تسديدة صاروخية خرافية عند الدقيقة 84.