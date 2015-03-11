فيديو | ترجي وادي النيص يخطف نقطة ثمينة من الحد البحريني

تعادل ترجي واد النيص في الثواني القاتلة مع فريق الحد البحريني (1-1) مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وباغت الفريق البحريني أبناء الواد عبر محمد سيد عدنان في الدقيقة 5، قبل أن يتعادل النيص عن طريق حازم أبو حماد في الدقيقة 94.

وبهذه النتيجة رفع واد النيص رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث, بفارق الأهداف خلف الحد المتصدر.

وفي نفس المجموعة, تعادل الجزيرة الأردني مع الشرطة العراقي (1-1), ليحرز الفريقان نقطتهما الثانية في المسابقة, ويصبح الجزيرة في المركز الرابع, بفارق الأهداف خلف الشرطة الثاني.