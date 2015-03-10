سبعة أسرى من الضفة والداخل المحتلين يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن سبعة أسرى من الضفة والداخل المحتلين يدخلون اليوم العاشر من مارس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسير أنور مصطفى محمود بشارات (36 عامًا) من طوباس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير معزوز راضي احمد بشارات (40 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام ، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال 2003.

والأسير علاء عبد الرحيم عبد المحسن اسكافي (32 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن 27 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 11 عامًا داخل السجون.

والأسير زياد محمود عارف جبارين (48 عامًا) من الداخل المحتل عام 1948 المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير سامي صبحي محمد أبو حمادة (30 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير أنيس حربي يوسف التلاحمة (29 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن 12 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير إبراهيم شاكر إبراهيم شبيطة (35 عامًا) من قلقيلية المحكوم بالسجن 11 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال.