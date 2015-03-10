إدارة السجون تنقل « الشوبكي » من سجن النقب الى عسقلان

ذكر محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم، أن إدارة مصلحة السجون نقلت أكبر الأسرى سنا فؤاد الشوبكي من سجن النقب إلى سجن عسقلان، كون الأخير أقرب إلى المستشفيات والعيادات الصحية، وكون الأسير يعاني من عدة مشاكل صحية.

وأضاف عجوة أن الأسير الشوبكي (75 عاماً) المحكوم 20 سنة والذي يقبع في سجن عسقلان حاليا، يمر في وضع صحي صعب ، بسبب وجود ورم أسفل الكلى من الجهة اليسرى، وقد اجريت له عملية بالليزر تم خلالها استئصال الورم.

وفي سياق متصل، أكدت هيئة شؤون الأسرى أن إدارة سجن عسقلان نقلت أمس كل من الأسير كمال أبو وعر إلى سجن جلبوع والأسير محمد عوده الى سجن شطه.

يذكر أن عدد الأسرى القابعين في سجن عسقلان حاليا هو 61 أسيرا.