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مواطن يسلم نجله لتورطه بعدة سرقات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 04:18 - 10 مارس 2015
لص لص
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 أقدم أحد المواطنين على تسليم نجلة للشرطة، امس الاثنين، لتورطه بعدة سرقات  في طولكرم .

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، 'بأن عمليات الشرطة استقبلت اتصال هاتفي على الرقم المجاني من أحد المواطنين من مدينة طولكرم، ابلغهم بأنه قام بحجز نجله الحدث في المنزل وهو مطلوب للشرطة لتورطه في عدة قضايا سرقة في المحافظة، وقام بطلب إرسال قوه من الشرطة إلى منزله لاستلام نجله'.

وأضاف أن شرطة المباحث العامة قامت بتحويل الحدث لدائرة حماية الأسرة والأحداث في شرطة المحافظة، وبأخذ إفادته اعترف بقيامة بعدة سرقات مسجله لدى إدارة المباحث العامة لمحلات تجارية ومدارس في محافظة طولكرم  .

وأشار البيان إلى أنه سيتم احالة المتهم الحدث إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

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