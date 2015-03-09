« طائرات الأمل » .. تحلق في سماء غزة تضامنًا مع اليابان

أطلق أطفال غزة في مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « أونروا » الاثنين مئات الطائرات الورقية في سماء محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تضامنًا مع ضحايا الشعب الياباني، في ذكرى زلزال تسونامي الذي ضربها عام 2011م.

وصنع الأطفال تلك الأطباق بأيديهم، بأشكال وأحجام متفاوتة ومميزة، بحيث احتوت تشكيلاتها على الأعلام الفلسطينية واليابانية، وأخرى مزجت بين العلمين، فيما امتزجت بعضها بكلام حب وتضامن مع اليابان، بينما تسلم المسؤولون اليابانيون عدد من الأطباق كهدية مُقدمة من أطفال غزة.

وسبق إطلاق تلك الأطباق إطلاق أكثر من قبل أطفال اليابان في دولتهم، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وأطفاله الذين يعانون الويلات نتيجة الحصار والعدوان الإسرائيلي.

وشارك الأطفال اليابانيون نظرائهم الفلسطينيون تلك الفعالية عبر المشاهدة المباشرة من خلال برنامج سكايب.

وحضر حفل إطلاق الأطباق وفدًا رسميًا من « أونروا » ممثلاً بمدير عملياتها روبرت تيرنر، ووفدًا من السفارة اليابانية ومتضامنين يابانيين برئاسة السفير جونيا ماتسورا، وعدد من الوفود الأجنبية العاملة في المؤسسات المانحة في القطاع..

وضرب اليابان تسونامي وزلزال بقوة 8.9 على مقياس ريختر في الحادي عشر من مارس/ أذار عام 2011م، يعد الأعنف من نوعه في القرن الحالي، ما أدى لعدد لسقوط عدد كبير الضحايا والمصابين والمفقودين، وتدمير مناطق بأكملها..