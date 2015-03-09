السعودية ترفض حضور وزيرة الخارجية السويديه في الجامعه العربية

كدت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، أنها اضطرت تحت ضغط السعودية لإلغاء خطاب كان يفترض أن تلقيه اليوم الاثنين أمام جامعة الدول العربية في القاهرة، بحسب وكالة الأنباء السويدية تي تي.

وصرحت فالستروم، الموجودة في القاهرة حاليًا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية، لوكالة اللأنباء السويدية أنها أبلغت بأنها لن تتمكن من إلقاء هذا الخطاب لأن المندوبين السعوديين لا يرغبون في ذلك. وأوضحت 'إن التفسير الذي تلقيناه هو أن السويد سلطت الضوء على وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة، ولهذا السبب لا يريدونني أن أتكلم. آسفة لذلك'.

وأكّد دبلوماسي عربي أن السعودية هي وراء منع الوزيرة من إلقاء كلمتها، مضيفا أن الأمين العام للجامعة العربية قدم اعتذاراته للوزيرة السويدية. وأكدت فالستروم أنها كانت تود إلقاء خطاب مناصر للمرأة.

وفي الثاني من آذار (مارس) قالت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف 'إن الحكومة السويدية تريد تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحسين وصول المرأة إلى المواقع المهمة، وزيادة تمثيل النساء. ندعو ذلك سياسة خارجية مناصرة للمرأة'.

ومع أنها لم تتحدث مباشرة عن ظروف السعوديات، فقد أدانت على غرار العديد من القادة والوزراء الغربيين ما وصفته بأنه 'اساليب القرون الوسطى' بشأن حكم القضاء السعودي بجلد المدون رائف بدوي بتهمة 'الإساءة للإسلام'.

وتتفاوض الحكومة السويدية داخليا بشأن مسألة التجديد لاتفاق تعاون عسكري مع السعودية ينتهي في أيار (مايو) المقبل. ويعتبر بعض مسؤولي الائتلاف الحاكم بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر علنا عن رغبتهم في أن تنهي ستوكهولم هذا الاتفاق.

يذكر أن العلاقة بين السعودية والسويد متوترة في الأسابيع الأخيرة، وربما يؤدي هذا التوتر إلى عدم تجديد الاتفاق بينهما.