إذاعة القدس تطلق برنامجها الإذاعي المتجدد « انا توجيهي »

أطلقت إذاعة صوت القدس برنامجها الإذاعي الدوري المتجدد للسنة الثامنة على التوالي « أنا توجيهي » والمخصص لخدمة طلبة الثانوية العامة في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

ويبث البرنامج « انا توجيهي » على أثير إذاعة صوت القدس 102.7 على مدار الأسبوع في تمام الساعة 7:40 مساءً بتوقيت مدينة القدس المحتلة، ويعده ويقدمه الزميل الصحفي محمد الحطاب.

ويوضح الزميل الحطاب ان البرنامج خلال الموسم الثامن سيقدم خدمات عديدة، وفقرات جديدة متخصصة لصالح طلبة توجيهي في إطار الهدف العام للبرنامج وهو تثقيف وإرشاد الطلبة، لافتاً أن البرنامج برعاية كريمة من جامعة القدس المفتوحة.

وأشار أن البرنامج سيخصص ضمن فقراته زوايا طبية وأخرى نفسية، لدعم طلبة الثانوية العامة، علاوة على استضافة ثلة من خيرة مدرسي الثانوية العامة، الذين سيعكفون على تدريس المواد، وطرح الأسئلة المتوقعة في الامتحانات النهائية، والإجابة على أسئلة الطلبة عبر المداخلات الحية.

بدوره، أكد مسؤول العلاقات العامة في جامعة القدس المفتوحة في قطاع غزة وسام الصليبي أن رعاية البرنامج تأتي من باب المسؤولية المجتمعية المشتركة تجاه طلبة الثانوية العامة.

وأوضح أن الجامعة تعكف على تقديم فقرات إرشادية وتثقيفية من خلال البرنامج عبر خبراء متخصصين وأكاديميين للوقوف إلى جانب الطلبة.

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