معاريف: هيرتسوغ وليفني اشد تطرفا من نتنياهو

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، بأن المعسكر الصهيوني بقيادة يتسحاك هيرتسوغ وتسيبي ليفني سيكونان اشد تطرفا مع الفلسطينيين من حزب الليكود الذي يترأسه بنيامين نتنياهو.

ووفقاً للصحيفة، فقد طرح المعسكر الإسرائيلي برنامجه السياسي وهو برنامج كله تعتيم وميول لليمين المتطرف حيث جاء فيه أن القدس ستبقي العاصمة الأبدية لـ« إسرائيل » دون أن يذكر تقسيم القدس« .

كما قال هيرتسوغ قبل عام ونصف بأن القدس »الشرقية" ستكون عاصمة دولة فلسطين كما ينص البرنامج السياسي إلى تأيد فكرة دولتين لشعبين دون ذكر الانسحاب الإسرائيلي لحدود 67 بل الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى.