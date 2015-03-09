التواصل الجماهيري تزور المركز التركي الثقافي والعثماني

زارت لجنة التواصل الجماهيري لدائرة العمل النسائي لحركة الجهاد الإسلامي -إقليم شرق غزة- المركز الثقافي العثماني التركي.

وقد ترأس الوفد الزائر مسؤلة اللجنة في الشرق أم حسام اشتيوي مع عدد من أعضاء اللجنة وكان في الاستقبال المدير العام متين أبو طه و المدير التنفيذي عمر زياد صالح.

ورحب أبو طه بالوفد الزائر، مشيرا إلى أن المرأة الفلسطينية هي المثابرة والقوية والصابرة التي تقف بجانب الرجل في جميع المجالات كما ان يوم المرأة ليس لها يوم واحد بل لها كل الأيام التي يجب ان تكرم فيها.

وأوضح بان المركز نشأ بهدف تطوير وتحسين كفاءة المواطنين حيث يقدم مجموعة من الدورات التدريبية ومنها خمسة وهي الخياطة والتطريز والصوف وقسم التحفيظ والأحكام والقرآن للجنسين الإناث والذكور وقسم اللغة وقسم الحاسوب وقسم الصيانة ولديهم العديد من البرامج التطويرية وهي مجانية.

وأثنى أبو طه على هذه الزيارة متمنيا ان يستمر التعاون بين الجهتين.

بدورها أثنت اشتيوي على الحكومة التركية قيادة وشعبا على دعمها الدءوب في خدمة الشعب الفلسطيني.

وفي الختام قدمت اللجنة درع محبة وتقدير لإدارة المركز على جهودها البارزة لخدمة الشعب الفلسطيني.