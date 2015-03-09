برشلونة طريق دي ماريا للعودة الى الليغا

أشارت تقارير صحفية إلى إمكانية تعاقد فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني، مع اللاعب الارجنتيني الدولي أنخيل دي ماريا لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة اكسبريس الانجليزية أفادت بأن نادي برشلونة يرغب بالتعاقد مع دي ماريا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل المعاناة التي يلاقيها النجم الأرجنتيني داخل قلعة الأولد ترافورد.

المدرب فان غال دافع عن أداء دي ماريا المتذبذب مع مانشستر يونايتد قائلاً: « الموسم الأول لأي لاعب دائماً يكون صعب، الأمر مشابه لكل اللاعبين الجدد مثل لوك شاو ودالي بليند وأنديرا هيريرا ورادميل فالكاو ودي ماريا أيضاً ».

وأنهى المدرب حديثه قائلاً: « الأمر ليس مفاجأة بالنسبة لي، ولكني سأصدم إذا ما حدث العكس، وتأقلم اللاعب في وقت أسرع من ذلك ».

يذكر أن الدولي الأرجنتيني صاحب الـ27 عاماً، قد شارك في 21 مباراة وأحرز 4 أهداف مع نادي مانشستر يونايتد، خلال منافسات الموسم الحالي.