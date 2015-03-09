معاريف: معظم يهود بريطانيا يؤيدون إقامة دولة فلسطينية

ذكرت صحيفة « معاريف »، أن الجالية اليهودية في بريطانيا والتي تعتبر إحدى أكبر وأهم الجاليات اليهودية في العالم.

وأصدرت وثيقة طالب فيها كبار مسؤولي الجالية اليهودية البريطانية بتوجه الأعضاء اليهودي في مجلس العموم البريطاني قبيل الانتخابات للمجالس المحلية البريطانية أن يؤيدوا إقامة دولة فلسطينية ودعم فكرة إقامة دولتين لشعبين.

وتضمن الوثيقة على استطلاع أظهر أن 78 % من الجالية اليهودية يؤيدون إقامة دولة فلسطينية.

وجاء في الوثيقة « بدون شك فان لبريطانيا دور بالغ الأهمية للتوصل لاتفاق سلام بين »إسرائيل« والفلسطينيين » فبريطانيا بمقدرتها طرح قضايا مشجعه علي الطرف « الإسرائيلي » والفلسطيني مثل دعم الاقتصاد « الإسرائيلي » والفلسطيني من أجل تحقيق السلام.