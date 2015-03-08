العثور على جثة متحللة مجهولة الهوية شرق نابلس

عثرت الشرطة اليوم الأحد، على جثة متحللة مجهولة الهوية في منطقة الباذان شرق مدينة نابلس.

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا حول وجود جثة اسفل منحدر جبلي بمنطقة الباذان، وعلى الفور توجهت قوة من شرطة المباحث العامة ووكيل النيابة والطبيب الشرعي الى المكان للكشف على الجثة، وتبين من خلال الكشف الأولي أن الجثة متحللة بالكامل، وتم العثور بالقرب من الجثة على هاتف نقال وبطاقة شخصية يشتبه انهما تعودان لمواطن اختفت أثاره في شهر آب من العام الماضي.

وأكد البيان أن الشرطة والنيابة العامة فتحتا تحقيقاً لمعرفة تفاصيل الحادثة وللتأكد من هوية الجثة، وتم تحويل الجثة على المعهد الطبي بأمر من وكيل النيابة لمعرفة سبب الوفاة وتحديد هوية صاحب الجثة.