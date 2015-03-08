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ايران تعلن موافقة روسيا لتوفير الوقود النووي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:00 - 08 مارس 2015
ايران ايران
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اعلن مساعد رئيس الجمهورية الإيرانية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي موافقة روسيا المبدئية لتوفير الوقود النووي لمحطة بوشهر في جنوب ايران.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن صالحي قوله “وقعنا مع الروس مذكرة تفاهم لتوفير الوقود لمحطة بوشهر النووية، اعلنوا بموجبها موافقتهم المبدئية لإنتاج الوقود للمحطة.”

وأضاف “وقعنا اتفاقية مع روسيا في عام 1995، تتضمن انه لو قامت ايران بصنع 4 مجمعات وقود سنويا و 26 مجمع وقود كحد اقصى خلال 10 اعوام سواء بنفسها او بمساعدة الاخرين ، تقوم روسيا حينها بتقييمها ووضعها في قلب المفاعل فيما لو لم تكن هنالك مشكلة فنية ما”.

واعرب صالحي عن أمله بأنه تبعا لتلك الاتفاقية ومذكرة التفاهم الموقعة اخيرا ، في أن تقوم روسيا بالتعاون في هذا المجال بصورة أكثر جدية.

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