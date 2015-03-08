صور: شهداء الأقصى جيش العاصفة تُخرج فوج النخبة في غزة

خرجت كتائب شهداء الأقصى « جيش العاصفة » الذارع العسكري لحركة فتح فوج من مقاتلي قوات النخبة الفتحاوي استعداد لأي مواجهة قادمة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت « كتائب الأقصى » في بيان « وصل فلسطين اليوم » نسخة عنه اليوم الأحد: « لقد أطلقنا على دورة تخريج المقاتلين فوج الشهيد القائد الوزير زياد أبو عين تخليداً لدمائه الطاهرة التي سقطت من أجل هذه الأرض الطيبة ».

وقد استعرضت كتائب الأقصى تدريبات لعناصرها وجاهزيتها لأي تصعيد إسرائيلي قادم وتتكون هذه الدورة من وحدة النخبة ووحدة الدروع ووحدة الاقتحامات ووحدة الإسناد وتأتي هذه المناورة لتؤكد على خيار المقاومة ضد اي عدوان إسرائيلي.

وأكد سالم ثابت القائد العام لكتائب شهداء الاقصي جيش العاصفة بان هناك استعدادات في شتى المجالات وتحدث ثابت بان هناك تطوير جدي وتجارب جدية بخصوص تصنيع الصواريخ وعلى صعيد المقاتلين يتم إعداد دورات عديدة وهذا جزء بسيط من ما يتم إعداده وقال بان هذه الدورة متميزة لأنه تم تدريبها على عمليات خلف خطوط العدو".