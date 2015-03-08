حالة الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 8 درجات

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم الأحد، غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون يوم غد الإثنين غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8-9 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم الثلاثاء غائماً جزئياً الى غائم، ويطرا ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية تتحول في ساعات المساء الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الأربعاء المقبل غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام 2-3 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

فيما يكون الجو يكون الخميس، غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .