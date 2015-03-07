أبو زهري: قتل الصياد أبو ريالة تجاوز خطير للتهدئة

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية « حماس »، الاحتلال تداعيات استشهاد أحد الصيادين الفلسطينيين بعد تعرضه لإطلاق نار في عرض بحر غزة.

وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، تعقيباً على نبأ استشهاد الصياد توفيق سعيد أبوريالة، « إن هذا يعدّ تجاوزاً خطيراً لاتفاق التهدئة المبرم بين المقاومة وسلطات الاحتلال ».

وأضاف أبو زهري في تصريحات صحفية اليوم « الاحتلال يتحمل المسؤولية عن كل التداعيات المتربة على هذه الجرائم ».

واستشهد ظهر اليوم السبت (7|3)، صياد فلسطيني متأثراً بجراحه التي أصيب بها في ساعات الفجر الأولى بعد ما تعرضه لنيران البحرية الصهيونية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة ، أشرف القدرة، إن الصياد أبوريالة (32 عاما) استشهد ظهر اليوم السبت متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد تعرض قاربه لنيران البحرية الإسرائيلية فجر اليوم السبت، وذلك خلال مزاولته مهنة الصيد في عرض بجر غزة.

وباستشهاد الصياد أبو ريالة يرتفع عدد الشهداء الذين قضوا منذ انتهاء الحرب على غزة وتوقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال في الـ 26 من آب (أغسطس) الماضي برعاية مصرية، إلى ثلاثة شهداء.

وتعرض قطاع غزة في الصيف المنصرم لعدوان صهيوني هو الأعنف على الإطلاق، إستمر 51 يوما، حيث شن الاحتلال الألاف من الغرات الجوية والبرية والبحرية عليه، واستشهد جراء ذلك حوالي 2311 شهيد، وأصيب الألاف، في حين دمرت قوات الاحتلال آلاف المنازل.