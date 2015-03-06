إصابة حرجة لمواطن في صدره برصاص الاحتلال شمال رام الله

أصيب بعد ظهر اليوم الجمعة شابين بالرصاص الحي في الصدر وآخرى بالوجه ووصفت حالته بالحرجة، خلال مواجهات شبان مع قوات الاحتلال على المدخل الرئيسي لمخيم الجلزون الواقع إلى الشمال من مدينه رام الله.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الجلزون محمود مبارك إن مواجهات اندلعت بعد صلاه اليوم استمرت لساعات بين الشبان وجنود الاحتلال، وأصيب خلالها عدد من الشبان بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط إحداهما وصفت بالحرجة.

وبحسب مبارك فإن الفتى منذر الرمحي، 16 عاما، أصيب بالرصاص الحي بالصدر وأدخل العمليات في مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني إن طواقم الاسعاف أخلت اصابتين بالرصاص الحي إحداهما في الصدر والأخرى في الوجه في مواجهات المخيم.