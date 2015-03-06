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وفاة طفلة بعد أن دهسها والدها في النقب المحتل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:51 - 06 مارس 2015
اسعاف فلسطيني اسعاف فلسطيني
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لقيت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر سنة ونصف مصرعها بعد أن دهسها والدها عن طريق الخطأ في ساحة البيت بمنطقة عرعرة بالنقب المحتل.

وقالت مصادر طبية وشرطية: « إنّ والد الطفل نقلها إلى مفرق عرعرة النقب، وهي في حالة ميؤوس منها بعد أن دهسها بطريق الخطأ، حيث قام المسعفون بمحاولة انقاذها. وقد تمّ نقلها إلى مستشفى »سوروكا" في بئر السبع، حيث أعلن الأطباء في قسم الطوارئ عن وفاتها.

من جانبها قالت الناطقة بلسان شرطة الاحتلال في النقب إنّ والد الطفلة ذكر في شهادته أنه عاد إلى الخلف ودهس طفلته. وشرع خبير السير في شرطة لواء الجنوب بالتحقيق في ملابسات الحادث المأساوي.

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