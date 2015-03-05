إيران تكشف عن الصاروخ ” خليج فارس″ الباليستي الجديد

كشف نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي النقاب عن الصاروخ الباليستي « خليج فارس ».

وقال العميد سلامي في تصريحات نشرتها اليوم الخميس وكالة الأنباء الإيرانية “أرنا” ان الصاروخ “خليج فارس″ الذي استخدم في مناورات الرسول الأعظم مؤخرا، باليستي ويختلف مع صواريخ کروز.

وأوضح العميد سلامي أن الصاروخ يتسم بالسرعة الفائقة ويصل مداه الي مئات الکيلومترات،إذ يستهدف القطع البحرية بدقة متناهية و نسبة الخطأ فيه هي صفر.

وأضاف أن صاروخ “خليج فارس″ يقصف القطعة البحرية بأسلوب ملاحي خاص.

ولفت إلى إصابة الصاروخ لقطعة بحرية متحرکة بطول 60 مترا في مياه الخليج خلال مناورات الرسول الأعظم التاسعة التي أجراها الحرس الثوري.

وأضاف انه عندما يصيب صاروخ باليستي هدفا يصغر حجم حاملات الطائرات بعدة مرات، بدقة متناهية وبنسبة خطأ معدومة، فيصير بالإمكان اعتبار أسطورة حاملات الطائرات قد انتهت.

واکد أن الصاروخ ” خليج فارس″ صناعة إيرانية ، ويتعذر صناعته من قبل بلد أخر، لکون هذا النوع من التقنيات متطور جدا.

وأشار أيضا إلى ان إيران تمتلك صواريخ ساحل-بحر، تطلق على نحو خفي اي لا يمکن اکتشافها،ودقة إصابة الأهداف متناهية فيها، موضحا أنها عند الإطلاق تستهدف الجزء الخلفي من القطعة البحرية.

يذكر ان الحرس الثوري الإيراني أجرى مناورة الرسول الأعظم التاسعة في الفترة من 25الى 27 من شباط/فبراير الماضي في مضيق هرمز والخليج.