د. الشاعر: قرارات المركزي هي انعكاس للرأي العام في الشارع الفلسطيني

أكد رئيس الوزراء السابق الدكتور ناصر الدين الشاعر أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اتخذ 11 قرارا أهمها وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وتفعيل المصالحة الفلسطينية وعدم الرجوع إلى المفاوضات إلا بعد وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى.

وأوضح د. الشاعر والذي حضر اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير كضيف ،أن قرارات المركزي هي انعكاس لرأي الشارع الفلسطيني وتنم عن التوجه العام لأبناء شعبنا.

وقال الشاعر في تصريح خاص لـ« فلسطين اليوم الإخبارية »: « إن الأجواء ايجابية بشكل كبير في المجلس المركزي على ما تم اتخاذه من قرارات هامة لشعبنا كانت تعبر عن أراء غالبية أبناء شعبنا ».

وأكد أن الأهم الآن هو تنفيذ القرارات، معتقداً بأن القرار يجب أن يتم تنفيذه فوراً لا أن يرحل إلى المجلس التنفيذي للمنظمة كون القرارات اتخذت بموافقة الرئيس عباس.

وكان المجلس المركزي اتخذ جملة من القضايا الهامة للشعب الفلسطيني أهمها وقف التنسيق الأمني وتحميل الاحتلال مسؤولية احتلاله لأرضنا، وعدم العودة إلى المفاوضات ورفض يهودية الدولة وتفعيل ملف المصالحة بين فتح وحماس، وأن أي مشروع قرار لمجلس الأمن يجب أن يشمل الانسحاب الكامل من أراضي الـ67، إضافة إلى أن المركزي حيا الانتفاضة التي يخوضها أهل القدس.