ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

11 قرار أهمها وقف التنسيق وتفعيل المصالحة..

د. الشاعر: قرارات المركزي هي انعكاس للرأي العام في الشارع الفلسطيني

  • فلسطين اليوم
  • 19:39 - 05 مارس 2015
المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية
بنك فلسطين
مشاركة

أكد رئيس الوزراء السابق الدكتور ناصر الدين الشاعر أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اتخذ 11 قرارا أهمها وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وتفعيل المصالحة الفلسطينية وعدم الرجوع إلى المفاوضات إلا بعد وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى.

وأوضح د. الشاعر والذي حضر اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير كضيف ،أن قرارات المركزي هي انعكاس لرأي الشارع الفلسطيني وتنم عن التوجه العام لأبناء شعبنا.

وقال الشاعر في تصريح خاص لـ« فلسطين اليوم الإخبارية »: « إن الأجواء ايجابية بشكل كبير في المجلس المركزي على ما تم اتخاذه من قرارات هامة لشعبنا كانت تعبر عن أراء غالبية أبناء شعبنا ».

وأكد أن الأهم الآن هو تنفيذ القرارات، معتقداً بأن القرار يجب أن يتم تنفيذه فوراً لا أن يرحل إلى المجلس التنفيذي للمنظمة كون القرارات اتخذت بموافقة الرئيس عباس.

وكان المجلس المركزي اتخذ جملة من القضايا الهامة للشعب الفلسطيني أهمها وقف التنسيق الأمني وتحميل الاحتلال مسؤولية احتلاله لأرضنا، وعدم العودة إلى المفاوضات ورفض يهودية الدولة وتفعيل ملف المصالحة بين فتح وحماس، وأن أي مشروع قرار لمجلس الأمن يجب أن يشمل الانسحاب الكامل من أراضي الـ67، إضافة إلى أن المركزي حيا الانتفاضة التي يخوضها أهل القدس.

متعلقات