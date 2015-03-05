فيديو | برشلونة يكرر فوزه على فياريال .. ويتأهل لنهائي كأس الملك

كد فريق برشلونة علو كعبه على مضيفه فياريال وتأهل إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وفاز الفريق الكاتالوني على فياريال بهدفين مقابل هدف واحد في عقر داره في مباراة الإياب التي جرت بينهما يوم الأربعاء 1 مارس/آذار، في ملعب « المدريغال » بمدينة فياريال.

لم يمهل البرازيلي نيما ردا سيلفا أصحاب الأرض إلا أربع دقائق فقط قبل أن يهز شباكهم بتسديدة رائعة بعد تمريرة من زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وأعاد المكسيكي جيوفاني دوس سانتوس الأمل لعشاق الغواصة الصفراء بإدراكه التعادل في الدقيقة الـ 39 من زمن الشوط الأول. ولكن فياريال تلقى ضربة موجعة بطرد لاعبه توماس بينا في الدقيقة الـ 65. وأطلق المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز رصاصة الرحمة عليه بعد 8 دقائق بتسجيله الهدف الثاني للبلوغرانا. ومن ثم عاد نيمار ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي.

وجدد برشلونة بذلك فوزه على فياريال وبنفس النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب التي جرت بينهما يوم الأربعاء 11 فبراير/شباط الماضي، في ملعب « كامب نو ».

وسيكون برشلونة، الباحث عن لقبه الـ 27 (رقم قياسي)، في المباراة النهائية بانتظار الفائز من المواجهة التي تجمع الفريق الكاتالوني الآخر إسبانيول وضيفه الباسكي أتلتيك بلباو التي تقام بعد هذه المباراة في ملعب « كورنيلا البرات ».

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين في استاد « سان ماميس » بمدينة بيلباو، في الشهر الماضي أيضا.

وسيعيد التاريخ نفس مرة أخرى بعد 58 عاما، فيما إذا نجح فريق إسبانيول في تخطي أتلتيك بلباو، ويواجه برشلونة في إعادة لـ « الديربي الكاتالوني » في نهائي عام 1957 الذي انتهى بفوز البلوغرانا، وتتويجه بلقب بطل كأس إسبانيا للمرة الـ 13 في تاريخه، حينها.