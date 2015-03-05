ليبرمان: عباس يخطط لربط سكان الضفة بفلسطيني الداخل‏ لتفجير الأوضاع

رد وزير الخارجية « الإسرائيلي » أفيغدور ليبرمان على كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام المجلس المركزي، قائلاً: أبو مازن الذي لا يريد رؤية أي يهودي في الدولة الفلسطينية ويريدها دولة نظيفة من اليهود، حيث أقواله تكشف خطته الحقيقية وهي تفجير دولة « إسرائيل » من الداخل .

وأضاف ليبرمان قائلاً: أن التفرقة التي أجراها عباس بين حقيقة أنه لن يعترف أبداً بـ« إسرائيل » كدولة يهودية وبين دعمه لقائمة الأحزاب العربية في الكنيست، فخطته تكشف أنه يسعى لربط فلسطينيي الضفة المحتلة فلسطيني الداخل لجعل « إسرائيل » دولة ثنائية القومية وبذلك يفكك الدولة اليهودية من داخلها.