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ليبرمان: عباس يخطط لربط سكان الضفة بفلسطيني الداخل‏ لتفجير الأوضاع

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 06:59 - 05 مارس 2015
ليبرمان ليبرمان
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رد وزير الخارجية « الإسرائيلي » أفيغدور ليبرمان على كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام المجلس المركزي، قائلاً: أبو مازن الذي لا يريد رؤية أي يهودي في الدولة الفلسطينية ويريدها  دولة نظيفة من اليهود، حيث أقواله تكشف خطته الحقيقية وهي تفجير دولة « إسرائيل » من الداخل .

وأضاف ليبرمان قائلاً: أن التفرقة التي أجراها عباس بين حقيقة أنه لن يعترف أبداً بـ« إسرائيل »  كدولة يهودية وبين دعمه لقائمة الأحزاب العربية في الكنيست، فخطته تكشف أنه يسعى لربط فلسطينيي الضفة المحتلة فلسطيني الداخل لجعل « إسرائيل » دولة ثنائية القومية وبذلك يفكك الدولة اليهودية من داخلها.

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