الحمد الله يجدد دعوته للفصائل بدعم وتمكين الحكومة بغزة

جدد رئيس حكومة الوفاق الدكتور رامي الحمد الله، دعوته لكافة الفصائل الفلسطينية بغزة إلى دعم الحكومة وتمكينها من القيام بمهامها في تلبية احتياجات المواطنين وإعادة الاعمار في قطاع غزة وإزالة آثار الانقسام.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا من الشخصيات المستقلة برئاسة ياسر الوادية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله.

وقال الحمد الله: « قطاع غزة سيبقى جزءا أصيلا من أجزاء الوطن، وإعادة إعماره على رأس سلم أولويات القيادة والحكومة الفلسطينية، ونحن نبذل كافة الجهود والاتصالات على جميع المستويات العربية والدولية لرفع الحصار عنه ».